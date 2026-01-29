Актёр Федотов рассказал, что будет переживать за Гуменника и Петросян на ОИ-2026

Участник и победитель шоу «Ледниковый период» актёр театра и кино Фёдор Федотов заявил, что будет поддерживать российских фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника на Олимпиаде-2026 в Италии.

– Я видел прокаты Петра и Аделии, какие-то последние, но как-то набегу, скорее в телефоне. Когда они поедут, мы, конечно, будем все болеть, переживать. Думаю, что всей семьёй мы опять сядем у телевизора. Все эти соревнования нужны, чтобы сплотить семью возле экрана и за кого-то из наших поболеть. Я всем буду желать удачи и всё изучу, — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Мурадян.