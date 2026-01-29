«Самым сложным было справиться со съёмками на морозе». Федотов — о фильме «Роднина»

Участник и победитель шоу «Ледниковый период» актёр театра и кино Фёдор Федотов рассказал об опыте участия в фильме «Роднина» про легендарную фигуристку Ирину Роднину.

– К «Родниной» я уже подходил с опытом двух «Ледниковых периодов». И при этом там была одна из самых простых историй, у нас были потрясающие дублёры. Меня лично дублировал Даня Бутенко, наш спортсмен-фигурист, прекрасный парень. И там самым сложным было просто справиться с тренировками и съёмками на морозе. Львиную долю элементов выполняли наши дублёры, за что им, конечно, честь и хвала. И фильм про них, фильм про фигуристов. Я чувствую, что уже что-то нет-нет да умею. Но хватит ли меня на четвёртый «Ледниковый период» — не знаю, — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Мурадян.