Фигурное катание

Фёдор Федотов рассказал, что летом любит кататься на роликовых коньках

Фёдор Федотов рассказал, что летом любит кататься на роликовых коньках
Участник и победитель шоу «Ледниковый период» актёр театра и кино Фёдор Федотов рассказал о своей любви к катанию на коньках.

– Это третий вид коньков, которые я бесконечно люблю. Каждое лето у меня проходит под флагом роликов. Это такой оттяг, назову это так, просто счастье скользить по мостовым нашего города. Я обожаю Петербург, признаюсь ему в любви в каждом фильме, в каждом интервью, в каждом разговоре. Я такой ярый патриот Петербурга и фанат рассекать по нему на роликах. У меня есть любимые маршруты, наезженные уже тропы, знаю, на каких дорожках ролики поедут быстрее и лучше. Даже если какой-то путь длиннее, но знаю, что по нему проеду быстрее, потому что там прошлым летом положили хороший асфальт, выберу его. К сожалению, я не так много в последнее время стал встречать коллег по этому цеху, их почему-то меньше стало по моим ощущениям. Это тот вид спорта и досуга, которому можно было бы уделять больше внимания. Мне кажется, что это и для здоровья, и для впечатлений вообще самое прекрасное времяпрепровождение в Петербурге летом.

– И альтернатива самокатам.
– Намного более безопасная, намного, — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Мурадян.

«Ягудин приглядывает за мной». Большой разговор о спорте с актёром Фёдором Федотовым
