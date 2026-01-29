Скидки
Главная Фигурное катание Новости

Жвакин пожелал Трусовой удачи на чемпионате России по прыжкам

Александра Игнатова (Трусова)
Комментарии

Российский актёр Иван Жвакин отреагировал на участие серебряного призёра Олимпиады-2022 в женском одиночном катании Александры Игнатовой (Трусовой) в чемпионате России по прыжкам. Спортсменка и актёр вместе участвуют в телевизионном шоу «Ледниковый период».

– Уже не первый съёмочный день, устали или ещё полны энергии?
Жвакин. Можно немного отдохнуть.

Трусова. А я пойду на прыжковый турнир, у меня нет перерыва (улыбается).

Жвакин. Желаю удачи!

Трусова. Спасибо (улыбается).

– Как готовитесь к прыжковому турниру?
Трусова. Как могу, так и готовлюсь, – передаёт слова Трусовой и Жвакина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

