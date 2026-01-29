Скидки
Фигурное катание

Трусова отреагировала на критику от Тарасовой в «Ледниковом периоде»

Трусова отреагировала на критику от Тарасовой в «Ледниковом периоде»
Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады-2022 фигуристка Александра Трусова прокомментировала критику заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой по поводу её выступления с актёром Иваном Жвакиным на проекте «Ледниковый период».

– Вчера Татьяна Тарасова раскритиковала ваш номер. Не расстроились ли?
– Нет, не расстроилась, я всегда спокойна к критике, стараюсь исправить те ошибки, на которые мне сказали обратить внимание, – передаёт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Первый выпуск нового сезона проекта вышел в эфир 24 января. Все партнёрши в сезоне являются профессиональными фигуристками.

Комментарии
