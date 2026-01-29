Трусова и Жвакин ответили, хотят ли победить в «Ледниковом периоде»

Серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине (2022) в одиночном катании Александра Игнатова (Трусова) и российский актёр Иван Жвакин признались, что не ставят больших целей в телевизионном проекте Первого канала «Ледниковый период».

– Есть цель выиграть в проекте?

Трусова: Лично у меня нет, не знаю, как у Ивана.

Жвакин: Я здесь гость в этой сфере, просто получаю удовольствие, – передаёт слова Трусовой и Жвакина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Премьера нового сезона шоу «Ледниковый период» состоялась 24 января. Пара Трусовой и Жвакина получила от жюри оценки 5,88 за технику и 5,94 за артистизм. По сумме баллов они превосходят лишь дуэт Алёны Косторной и Никиты Ушнева.