Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Трусова и Жвакин ответили, хотят ли победить в «Ледниковом периоде»

Трусова и Жвакин ответили, хотят ли победить в «Ледниковом периоде»
Комментарии

Серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине (2022) в одиночном катании Александра Игнатова (Трусова) и российский актёр Иван Жвакин признались, что не ставят больших целей в телевизионном проекте Первого канала «Ледниковый период».

– Есть цель выиграть в проекте?
Трусова: Лично у меня нет, не знаю, как у Ивана.
Жвакин: Я здесь гость в этой сфере, просто получаю удовольствие, – передаёт слова Трусовой и Жвакина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Премьера нового сезона шоу «Ледниковый период» состоялась 24 января. Пара Трусовой и Жвакина получила от жюри оценки 5,88 за технику и 5,94 за артистизм. По сумме баллов они превосходят лишь дуэт Алёны Косторной и Никиты Ушнева.

Материалы по теме
«Ягудин приглядывает за мной». Большой разговор о спорте с актёром Фёдором Федотовым
Эксклюзив
«Ягудин приглядывает за мной». Большой разговор о спорте с актёром Фёдором Федотовым
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android