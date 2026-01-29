Скидки
Фигурное катание

«За четыре года сильно повзрослела». Щербакова — об изменениях с момента победы на ОИ
Олимпийская чемпионка — 2022 по фигурному катанию Анна Щербакова заявила, что с момента своей победы на Играх сильно изменилась и повзрослела.

– В феврале будет четыре года с момента твоей победы на Олимпийских играх. Как ты изменилась за это время?
– Мне кажется то, что я изменилась, — это вообще ничего не сказать. Наверное, за эти четыре года, я очень сильно повзрослела. Уже даже немного другой человек сейчас. Какие-то глубокие рассуждения сейчас, после двух прокатов, сложно выдать. Но, безусловно, повзрослела, поменялась. То время сейчас вспоминаю с такой ностальгией, трепетом.

– Тёплые воспоминания остались о том периоде времени?
– Воспоминания абсолютно красочные и абсолютно разные. Но все они вызывают именно такую ностальгию и трепет, — приводит слова Щербаковой Metaratings.

