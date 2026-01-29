Евгения Медведева выступит на льду реки Амур в рамках российско-китайского фестиваля

Серебряный призёр Олимпиады-2018 и двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева выступит на льду реки Амур в Благовещенске в рамках российско-китайского фестиваля зимних видов спорта.

«Очень благодарна организаторам фестиваля, что пригласили меня. С нетерпением жду возможности приехать и выступить перед зрителями со своей олимпийской программой «Анна Каренина». Скоро увидимся», — сказала Медведева.

Помимо красочного выступления на льду, Медведева примет участие в мастер-классе для молодых спортсменов Амурской области и Китая. Фигуристка поделится секретами своего мастерства, продемонстрирует элементы высочайшего класса и даст ценные советы юным дарованиям.

«Для нас, и я уверен, что для китайской стороны тоже, это большое событие. Становится традицией, что на открытии выступают известные российские спортсмены мирового уровня. Для наших детей огромная удача побывать на мастер-классе Евгении, большой стимул, — сказал министр физической культуры и спорта Амурской области Дмитрий Кутека.

Напомним, 28 февраля, в день открытия, состоятся хоккейные матчи детских команд. Юные хоккеисты из Татарстана примут участие в первом матче — выйдут на лед со сборной провинций Хэйлунцзян и Аньхой. Во втором матче сыграют хоккеисты 10–11 лет и 15–17 лет от сборной Амурской области и провинции Хэйлунцзян.

Параллельно на льду дадут старт отборочным соревнованиям по автомобильным гонкам и зимнему плаванию. Заплывы пройдут на новом месте — в районе центра закаливания на реке Амур. Кроме того, в первый день фестиваля зрители смогут увидеть выступление по автоспорту и вечерний заезд автомобилей.

В этом году в вечернем заезде не только экипажи «КАМАЗ-мастер» и URAL Motorsport, но и амурские гонщики. При этом трассу перенесут ближе к амфитеатру, чтобы заезды было лучше видно зрителям. Ночные заезды планируется завершить фейерверком.

Во второй день фестиваля состоятся матчи по хоккею взрослых команд. Играть будут сборные Амурской области и провинции Аньхой. Также 1 марта пройдут полуфинальные и финальные соревнования по автомобильному спорту и заплыву в холодной воде.

Организаторы международного российско-китайского фестиваля зимних видов спорта уже озвучили подарок, который вручат на торжественной церемонии открытия #ЗимФестАмур китайской стороне. В этом году это будет символ года — огненный конь, детская игрушка-качалка. Он будет расписан с одной стороны в русском стиле, а с другой стороны — в традициях китайского орнамента.

Также в 2026 году на лёд реки Амур нанесут гравюру. Над созданием макета уже трудятся амурские, хабаровские и китайские художники. По задумке мастеров будут созданы два больших ледовых стола, которые визуально разделят на четыре части. В течение первого дня фестиваля на него нанесут картинки на тему дружбы России и Китая. В создании ледовой гравюры смогут принять участие жители и гости Благовещенска. Для них проведут мастер-класс на набережной.