Камила Валиева восстановила четверной тулуп перед ЧР по прыжкам — 2026

Российская фигуристка Камила Валиева после возвращения в спорт по окончании дисквалификации из-за нарушения антидопинговых правил восстановила прыжок «ультра-си» — четверной тулуп. Об этом свидетельствует опубликованный в телеграм-канале ролик Первого канала о подготовке тренировочной группы Светланы Соколовской к чемпионату России по прыжкам.

Фигуристка выполнила прыжок с приземлением в «тройку», однако не допустила падения с элемента.

19-летняя Валиева вернулась к тренировкам в октябре 2025 года, с 25 декабря 2025 года она официально имеет право выступать на соревнованиях. Ранее стало известно, что она покинула тренерский штаб Этери Тутберидзе и продолжит карьеру в группе Светланы Соколовской.

Чемпионат России по прыжкам пройдёт 31 января и 1 февраля в Москве.

Комментарии
