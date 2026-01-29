«Почувствую этот адреналин». Валиева — об ожиданиях от предстоящего ЧР по прыжкам

Российская фигуристка Камила Валиева, которая примет участие в предстоящем чемпионате России по прыжкам, поделилась ожиданиями от турнира.

Чемпионат России по прыжкам станет первым для Валиевой официальным соревнованием после окончания дисквалификации из-за нарушения антидопинговых правил.

«Я очень рада, что наконец-то выйду на публику. Буду заниматься своим любимым делом с прекрасными ребятами, с прекрасным дуэтом, в принципе увижу наконец-то соревновательную публику и почувствую этот адреналин.

Единственное, по чему я не скучала — это по каким-то болячкам, которые приходят в спорте. А так — я безумно соскучилась по всем спортсменам, по этой обстановке. Честно скажу, для себя я, наверное, превзошла все ожидания, потому что думала, что «три-три» (каскад из тройных прыжков. — Прим. «Чемпионата») я соберу нескоро. Нормально. Потихонечку работаем, собираемся, не говорю, что будет какая-то моя топ-форма на чемпионате России [по прыжкам]. Просто выйти на публику, попрыгать, почувствовать лёд. Всё здорово, всё супер.

Для меня в каждом элементе нет надёжности (смеётся). Ну это же правда! Что вы хотели после двух лет? С хорошим настроением. Каждый элемент как риск или каждый элемент как надёжность. В этом сезоне я, наверное, всё равно соревнуюсь… Даже не соревнуюсь, а хочу сделать для себя максимум. Это всё, что меня волнует на данный период моей жизни», — сказала Валиева в видео Первого канала

Чемпионат России по прыжкам пройдёт 31 января и 1 февраля в Москве.