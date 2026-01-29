Скидки
Камила Валиева исполнила каскад с четверным прыжком на тренировке перед ЧРПП-2026

Камила Валиева исполнила каскад с четверным прыжком на тренировке перед ЧРПП-2026
Российская фигуристка Камила Валиева, принявшая решение возобновить карьеру после окончания дисквалификации из-за нарушения антидопинговых правил, исполнила на тренировке перед чемпионатом России по прыжкам — 2026 каскад из четверного тулупа, ойлера и тройного сальхова. Об этом свидетельствует видео, опубликованное официальным телеграм-каналом «Навка Арены», где тренируется фигуристка.

19-летняя Валиева вернулась к тренировкам в октябре 2025 года, с 25 декабря 2025 года она официально имеет право выступать на соревнованиях. Ранее стало известно, что она покинула тренерский штаб Этери Тутберидзе и продолжит карьеру в группе Светланы Соколовской.

Чемпионат России по прыжкам пройдёт 31 января и 1 февраля в Москве.

Новости. Фигурное катание
