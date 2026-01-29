Кондратюк рассказал о значимости для него чемпионата России по прыжкам

Чемпион Европы (2022) и чемпион России по фигурному катанию Марк Кондратюк в преддверии чемпионата России по прыжкам поделился, что для него значит этот турнир.

«Прыжковый турнир для меня — такой симбиоз, это отчасти, конечно, праздник, и всегда огромное удовольствие выступать на прыжковом турнире, Кубке Первого канала, «Русском вызове». Конечно, когда выходишь на лёд, этот спортивный драйв, адреналин появляется, и он абсолютно сравним с эмоциями и чувствами, которые я испытываю, выходя на классические соревнования.

Перед чемпионатом России по прыжкам всегда пробуешь больше интересных элементов. Может, не сольных, но именно каких-то каскадов, комбинаций, потому что турнир нацелен на такой формат», — сказал Кондратюк в видео Первого канала.

Чемпионат России по прыжкам пройдёт 31 января и 1 февраля в Москве.