Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Кондратюк рассказал о значимости для него чемпионата России по прыжкам

Кондратюк рассказал о значимости для него чемпионата России по прыжкам
Комментарии

Чемпион Европы (2022) и чемпион России по фигурному катанию Марк Кондратюк в преддверии чемпионата России по прыжкам поделился, что для него значит этот турнир.

«Прыжковый турнир для меня — такой симбиоз, это отчасти, конечно, праздник, и всегда огромное удовольствие выступать на прыжковом турнире, Кубке Первого канала, «Русском вызове». Конечно, когда выходишь на лёд, этот спортивный драйв, адреналин появляется, и он абсолютно сравним с эмоциями и чувствами, которые я испытываю, выходя на классические соревнования.

Перед чемпионатом России по прыжкам всегда пробуешь больше интересных элементов. Может, не сольных, но именно каких-то каскадов, комбинаций, потому что турнир нацелен на такой формат», — сказал Кондратюк в видео Первого канала.

Чемпионат России по прыжкам пройдёт 31 января и 1 февраля в Москве.

Материалы по теме
Валиева и Трусова возвращаются одновременно. Главные интриги чемпионата России по прыжкам
Валиева и Трусова возвращаются одновременно. Главные интриги чемпионата России по прыжкам
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android