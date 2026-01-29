Скидки
Фигурное катание

Мария Захарова поделилась ожиданиями от чемпионата России по прыжкам

Бронзовый призёр чемпионата России по фигурному катанию — 2026 Мария Захарова поделилась, как провела зимние каникулы и чего ожидает от предстоящего чемпионата России по прыжкам, который пройдёт 31 января и 1 февраля в Москве.

«Так получилось, что у меня не особо были зимние каникулы, потому что была Италия (10 января спортсменка вместе с другими российскими фигуристами выступила на шоу Bol on Ice в Болонье. — Прим. «Чемпионата»), я готовилась сразу к ней, всё напрыгивала. Чувствую себя в отличной форме.

Сейчас мы больше упор сделали на прыжки, нежели на катание программ. Тренироваться с мамой (фигуристка тренируется под руководством своей матери, Анны Царёвой. — Прим. «Чемпионата») мне очень нравится. У нас всегда мирный, дружный вайб. Бывает иногда, когда она может поругать, но… Нормально, живём.

Сначала мне было важно, чтобы была только мама. Елена Германовна [Буянова] начала немного дозированно давать наставления, корректировать прыжки, поэтому к ней я привыкла, и сейчас мне тоже важно, чтобы она мне что-то говорила и участвовала в моём рабочем процессе.

Сложно, наверное, больше «по голове» собраться, потому что я всё делаю из прыжков, буду показывать всё, что умею. Воспринимаю даже каждое шоу как серьёзную подготовку, потому что для меня это не просто «откатать, что-то там поделать». Понятно, что такая атмосфера — весело, все друг друга будут поддерживать. Хочу настроиться так, чтобы веселье было, но в какой-то дозе. Если я буду веселиться, то войду в кураж — и всё.

Когда на старты езжу, стараюсь не смотреть, кто там будет. У меня цель — выйти и показать свою задачу. Задачи победить нет. Конечно, хотелось бы, но уже как сложится», — сказала Захарова в видео Первого канала.

