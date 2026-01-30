Мать Костылевой не исключила смену гражданства дочери из-за предвзятого судейства в России

Ирина Костылева, мать чемпионки России среди юниоров по фигурному катанию Елены Костылевой, заявила, что может переехать в другую страну ради смены гражданства из-за предвзятого судейства её дочери на соревнованиях в России.

«С судьями вообще не нужно спорить – нужно поменять место жительства в связи с изменением семейного положения родителя. Если переоценка отношения федерации к своей лучшей спортсменке не произойдёт, то мама спортсменки выйдет замуж. За иностранца – а что ещё делать?

Оценки на этих этапах Гран-при, даже если не учитывать многомесячную травму чемпионки России до сентября, приводят на такие мысли не только меня, но теперь и Лена спрашивает: «Мама, почему вот этот сальхов стоит от судей +1 – +2. У них нет глаз или совести?»

На одном этаже с моей сестрой, в её миланской квартире, живёт вдовец-пенсионер – мама вышла замуж, меняет место жительства, девочка уезжает с родительницей», — написала Костылева в своём телеграм-канале.