«Люблю и безумно скучаю по вам». Наумов опубликовал пост в годовщину гибели родителей

Американский фигурист Максим Наумов опубликовал пост в годовщину гибели своих родителей, бывших фигуристов Вадима Наумова и Евгении Шишковой. Родители Наумова погибли в авиакатастрофе, вызванной столкновением самолёта с военным вертолётом Black Hawk в январе 2025 года.

Фото: Личный архив Максима Наумова

«Трудно поверить, что прошёл уже целый год. Самый тяжёлый год в моей жизни.

Я до сих пор иногда просыпаюсь и думаю:«Почему? Как вообще всё это могло случиться? Зачем? Почему вас забрали у меня так рано?» К сожалению, вопросов всегда больше, чем ответов.

Но, несмотря ни на что, я собираюсь, надеваю пальто и выхожу за дверь. Каждый. Божий. День. Потому что у меня есть работа, которую нужно делать. И я снова и снова вспоминаю цель, к которой мы стремились с тех пор, как мне было пять лет. Вместе. Как семья. И вот, 19 лет спустя, мы здесь. Мы сделали это.

Мама и папа, я люблю и безумно скучаю по вам всем сердцем. Вы всегда были моими супергероями. А теперь вы действительно парите надо мной и оберегаете меня.

Я молюсь, чтобы вы были в покое. Да благословит бог ваши сердца», – написал Наумов в социальной сети.

24-летний Максим Наумов вошёл в состав сборной США по фигурному катанию на Олимпийские игры – 2026.