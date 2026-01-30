Ученик Мишина высказался о рекомендациях МОК по допуску российских юниоров

Призёр юниорского Гран-при России, ученик Алексея Мишина Роман Хамзин высказался о рекомендациях Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских юниоров до международных стартов.

– В декабре МОК выпустил рекомендации о допуске российских юниоров, сейчас все ждут решения ISU. Следишь ли ты за всем происходящим и добавляет ли это больше мотивации в тренировках?

– Чуть-чуть слежу. От меня здесь ничего не зависит, я буду рад любому решению, – сказал Хамзин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Ранее МОК выпустил рекомендации для международных федераций по допуску российских юниоров, в которых отметил, что следует допустить спортсменов до стартов с флагом и гимном.