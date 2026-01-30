«Спасибо огромное Саше». Роман Хамзин — о советах от Александры Трусовой на КПК

Призёр юниорского Гран-при России, ученик Алексея Мишина Роман Хамзин рассказал, какие советы давала ему во время Кубка Первого канала серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 Александра Игнатова (Трусова).

– В этом сезоне тебе удалось поучаствовать в Кубке Первого канала среди юниоров, команда Александры Трусовой одержала победу. Как тебе Саша в роли капитана? Давала ли какие-то советы?

– Да, в этом году был в команде Саши Трусовой. Она просто отличный капитан, максимально поддерживала, очень тепло встречала после проката. Мне было очень приятно находиться в такой сильной классной команде. Спасибо огромное Саше и команде за невероятные эмоции и ценные советы, которые она мне дала, – сказал Хамзин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.