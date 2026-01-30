Скидки
Главная Фигурное катание Новости

Ученик Мишина Хамзин: первый четверной тулуп на тренировке прыгнул в 10 лет

Ученик Мишина Хамзин: первый четверной тулуп на тренировке прыгнул в 10 лет
Комментарии

Призёр юниорского Гран-при России, ученик Алексея Мишина, Роман Хамзин рассказал, в каком возрасте впервые удалось прыгнуть прыжок ультра-си, отметив, что впервые прыгнул четвёрной прыжок на тренировке в 10 лет.

– Ты достаточно рано начал пробовать четверные прыжки. С чего началось изучение ультра-си?
– Самый любимый прыжок – четверной тулуп, очень легко даётся, свой первый тулуп на тренировке прыгнул в 10 лет. Но это было на недельку (улыбается). Потом этот прыжок потерялся у меня. А когда мне было уже 11 лет, я смог его восстановить к мемориалу Жука, – сказал Хамзин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

