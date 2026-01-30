Ученик Мишина Хамзин высказался о целях на первенство России среди юниоров в Саранске

Призёр юниорского Гран-при России, ученик Алексея Мишина, Роман Хамзин рассказал, какую цель будет преследовать на предстоящем первенстве России – 2026 среди юниоров в Саранске, отметив, что хотел бы откатать чисто свои программы вов ремя старта.

– В Саранске будет твоё первое первенство России среди юниоров. Ставишь ли какие-то задачи на этот старт?

– Максимально чисто откатать свои программы, получить удовольствие. Хочется попасть в сборную, но задача – хорошо сделать своё, – сказал Хамзин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Первенство России – 2026 среди юниоров пройдёт с 4 по 8 февраля в Саранске.