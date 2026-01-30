Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Ученик Мишина Хамзин высказался о целях на первенство России среди юниоров в Саранске

Ученик Мишина Хамзин высказался о целях на первенство России среди юниоров в Саранске
Комментарии

Призёр юниорского Гран-при России, ученик Алексея Мишина, Роман Хамзин рассказал, какую цель будет преследовать на предстоящем первенстве России – 2026 среди юниоров в Саранске, отметив, что хотел бы откатать чисто свои программы вов ремя старта.

– В Саранске будет твоё первое первенство России среди юниоров. Ставишь ли какие-то задачи на этот старт?
– Максимально чисто откатать свои программы, получить удовольствие. Хочется попасть в сборную, но задача – хорошо сделать своё, – сказал Хамзин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Первенство России – 2026 среди юниоров пройдёт с 4 по 8 февраля в Саранске.

Материалы по теме
«Саша Трусова — просто отличный капитан!» Интервью с юным талантом из группы Мишина
Эксклюзив
«Саша Трусова — просто отличный капитан!» Интервью с юным талантом из группы Мишина
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android