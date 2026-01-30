«Женя — очень хороший тренер». Фигурист Хамзин — о помощи Семененко на занятиях

Призёр юниорского Гран-при России, ученик Алексея Мишина Роман Хамзин рассказал, какую помощь ему оказывает во время тренировок двукратный чемпион России в одиночном катании Евгений Семененко.

– В группе Алексея Николаевича сейчас несколько сильных ребят. Есть ли у вас конкуренция на тренировках друг с другом?

– У нас очень тёплая атмосфера, с Женей Семененко, Германом Ленковым очень хорошо дружим. Каждая тренировка проходит в классной атмосфере. Женя даёт советы, когда есть какие-то трудности с прыжками, вращениями, всегда помогает.

– Как-то Женя даже помогал Алексею Николаевичу выводить тебя на соревнования.

– Да, это было на Гран-при России в Санкт-Петербурге. Мне очень понравилось, он очень хороший тренер, – сказал Хамзин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.