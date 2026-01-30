Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Фигурист Хамзин рассказал, как в группе Мишина оказалось два «Гладиатора» в один сезон

Фигурист Хамзин рассказал, как в группе Мишина оказалось два «Гладиатора» в один сезон
Комментарии

Призёр юниорского Гран-при России, ученик Алексея Мишина, Роман Хамзин рассказал, почему он и другой ученик Мишина двукратный чемпион России в одиночном катании Евгений Семененко используют в сезоне-2025/2026 в произвольной программе одинаковое музыкальное сопровождение из фильма «Гладиатор».

– В этом году так получилось, что у вас одинаковая музыка на произвольную программу. Можешь рассказать о моменте, как вы узнали об этом?
– Мне поставили эту программу, а потом мы поехали на сборы в Кисловодск. И вот я вижу на тренировке, что звучит музыка из «Гладиатора», а под неё катает Женя. Мне кажется, у него очень классная программа, и мне, наоборот, это даёт какой-то дополнительную мотивацию. Подмечаю какие-то моменты, вдохновляюсь, чтобы так же красиво её катать.

– В соцсетях вас иногда сравнивают, кстати. Как тебе это?
– Мне очень приятно, для меня это огромная честь, когда меня сравнивают с таким именитым классным спортсменом, – сказал Хамзин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Материалы по теме
«Саша Трусова — просто отличный капитан!» Интервью с юным талантом из группы Мишина
Эксклюзив
«Саша Трусова — просто отличный капитан!» Интервью с юным талантом из группы Мишина
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android