Фигурист Хамзин рассказал, как в группе Мишина оказалось два «Гладиатора» в один сезон

Призёр юниорского Гран-при России, ученик Алексея Мишина, Роман Хамзин рассказал, почему он и другой ученик Мишина двукратный чемпион России в одиночном катании Евгений Семененко используют в сезоне-2025/2026 в произвольной программе одинаковое музыкальное сопровождение из фильма «Гладиатор».

– В этом году так получилось, что у вас одинаковая музыка на произвольную программу. Можешь рассказать о моменте, как вы узнали об этом?

– Мне поставили эту программу, а потом мы поехали на сборы в Кисловодск. И вот я вижу на тренировке, что звучит музыка из «Гладиатора», а под неё катает Женя. Мне кажется, у него очень классная программа, и мне, наоборот, это даёт какой-то дополнительную мотивацию. Подмечаю какие-то моменты, вдохновляюсь, чтобы так же красиво её катать.

– В соцсетях вас иногда сравнивают, кстати. Как тебе это?

– Мне очень приятно, для меня это огромная честь, когда меня сравнивают с таким именитым классным спортсменом, – сказал Хамзин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.