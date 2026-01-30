Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Ученик Мишина Хамзин рассказал, как занимается плаванием параллельно с фигурным катанием

Ученик Мишина Хамзин рассказал, как занимается плаванием параллельно с фигурным катанием
Комментарии

Призёр юниорского Гран-при России, ученик Алексея Мишина, Роман Хамзин рассказал, что, помимо фигурного катания, также занимается плаванием, отметив, что имеет первый юношеский разряд в этом виде спорта.

– Слышала, что ты ещё занимаешься плаванием, помимо фигурного катания. Это правда?
– Да, вот сейчас как раз поеду на тренировку. Я начал заниматься практически с трёх лет, фигурным катанием – даже чуть позже. Плаваю в удовольствие, для души и для здоровья. Это непрофессиональный уровень, сейчас у меня первый юношеский разряд. Из всех стилей больше всего нравится кролем плавать.

– Занятия плаванием как-то тебе помогают в фигурном катании?
– Бассейн помогает восстанавливаться, расслабляться. Плавая на спине, стараюсь следить за осанкой, – сказал Хамзин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Материалы по теме
«Саша Трусова — просто отличный капитан!» Интервью с юным талантом из группы Мишина
Эксклюзив
«Саша Трусова — просто отличный капитан!» Интервью с юным талантом из группы Мишина
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android