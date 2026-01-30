Ученик Мишина Хамзин рассказал, как занимается плаванием параллельно с фигурным катанием

Призёр юниорского Гран-при России, ученик Алексея Мишина, Роман Хамзин рассказал, что, помимо фигурного катания, также занимается плаванием, отметив, что имеет первый юношеский разряд в этом виде спорта.

– Слышала, что ты ещё занимаешься плаванием, помимо фигурного катания. Это правда?

– Да, вот сейчас как раз поеду на тренировку. Я начал заниматься практически с трёх лет, фигурным катанием – даже чуть позже. Плаваю в удовольствие, для души и для здоровья. Это непрофессиональный уровень, сейчас у меня первый юношеский разряд. Из всех стилей больше всего нравится кролем плавать.

– Занятия плаванием как-то тебе помогают в фигурном катании?

– Бассейн помогает восстанавливаться, расслабляться. Плавая на спине, стараюсь следить за осанкой, – сказал Хамзин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.