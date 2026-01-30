Стали известны результаты жеребьёвки чемпионата России – 2026 по прыжкам

Сегодня, 30 января, прошла жеребьёвка чемпионата России – 2026 по прыжкам, который пройдёт 31 января и 1 февраля. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с порядком выхода фигуристов на лёд.
Фигурное катание. Чемпионат России – 2026 по прыжкам. Результаты жеребьёвки:
31 января.
1/4 финала, мужчины:
1. Владислав Дикиджи;
2. Макар Игнатов;
3. Никита Сарновский;
4. Евгений Семененко;
5. Матвей Ветлугин;
6. Артур Даниелян;
7. Григорий Федоров;
8. Марк Кондратюк;
9. Андрей Мозалев;
10. Роман Савосин;
11. Глеб Лутфуллин;
13. Николай Угожаев.
1/4 финала, женщины:
1. Дарья Садкова;
2. Алиса Двоеглазова;
3. Камилла Нелюбова;
4. Мария Елисова;
5. Камила Валиева;
6. Мария Захарова;
7. Александра Трусова;
8. Софья Муравьева;
9. Анна Фролова;
10. Дина Хуснутдинова.
Финал, дуэты:
1. Матвей Ветлугин/Анна Фролова;
2. Владислав Дикиджи/Мария Захарова;
3. Макар Игнатов/Александра Трусова;
4. Марк Кондратюк/Камила Валиева;
5. Андрей Мозалев/Алиса Двоеглазова;
6. Евгений Семененко/Софья Муравьева.
1 февраля.
1/2 финала, спортивные пары:
1. Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков;
2. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский;
3. Юлия Артемьева/Алексей Брюханов;
4. Анастасия Мишина/Александр Галлямов;
5. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев;
6. Елизавета Осокина/Артем Грицаенко.