«Она всё время работала». Тарасова оценила восстановление спортивной формы Валиевой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила восстановление спортивной формы российской фигуристки Камилы Валиевой после завершения дисквалификации.

«Уже завтра стартует чемпионат России по прыжкам. Камила туда заявилась. Мы все увидим её там и тогда порадуемся за неё. Я очень рада, что Камила так быстро восстанавливается. Ну, она же не сидела дома на диване. Камила всё время работала, каталась у Тани Навки очень долго. Я очень рада за неё.

Чемпионат России по прыжкам я обязательно пойду смотреть вживую. А как же? Желаю Камиле наконец выйти на большой лёд. И нам всем желаю увидеть её и получить удовольствие», – приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».

Камила Валиева вернулась к тренировкам в октябре 2025 года. Она приступила к занятиям в группе Светланы Соколовской в академии Татьяны Навки. Валиева примет участие в чемпионате России – 2026 по прыжкам, который пройдёт с 31 января по 1 февраля.