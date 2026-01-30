«Никогда разговора о смене гражданства не было». Рудковская — о словах матери Костылевой

Продюсер Яна Рудковская, являющаяся супругой двукратного олимпийского чемпиона и тренера Евгения Плющенко, отреагировала на слова матери фигуристки Елены Костылевой о смене спортивного гражданства.

«Мама Лены — очень эмоциональный человек. Мы утром прочитали, что Ирина собралась замуж за итальянца, наверное, как и муж Ирины и Лена, которые, более чем уверена, ничего об этом не знали.

Ирина Костылева живёт только фигурным катанием и своим ребёнком. И, конечно, она рассматривает все распечатки, разбирается во всех нюансах, и потом эмоционально реагирует на те вещи, с которыми не согласна. Никогда разговора о смене гражданства между мной, Евгением, Леной и родителями не было. У неё мечта выступать под российским флагом и гимном. Думаю, эти слова — не что иное, как эмоциональный порыв мамы.

Очень надеюсь, что судьи и федерация сделают скидку на такое эмоциональное её поведение. Сейчас я просто прошу не добивать этого ребёнка, не проецировать слова мамы на Лену. Ведь Лена просто талантливая спортсменка, умная, добрая и сильная девочка, которая очень много работает, чтобы прийти к своей цели. Она и так очень много пережила в этом сезоне, в том числе тяжелейшее внимание и нападки прессы. Лена же тоже всё читает и воспринимает близко к сердцу. Сейчас надо всем просто успокоиться и относиться к ребёнку как к спортсмену, который трудится и идёт к своей мечте. Такая эмоциональная мама есть, и ты ничего с этим не сделаешь. Ребёнок ни в чём не виноват.

Лена пережила тяжелейшую психологическую травму. Просто прошу относиться к ней не с хайпом, а по-человечески, с пониманием. Пусть она просто делает свою работу. Евгению сейчас очень сложно, она полтора месяца не тренировалась у нас. Лена долго болела, ездила в Воронеж к одним тренерам, потом тренировалась в Москве две недели у других тренеров. Евгений по крупицам сейчас собирает её контент. За три недели нужно подготовиться с нуля к самому важному старту. Задача архисложная», – приводит слова Рудковской Sport24.