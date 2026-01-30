«Использует те же аргументы, что и раньше». Пападакис — об обвинениях Сизерона в клевете

Олимпийская чемпионка в танцах на льду французская фигуристка Габриэла Пападакис отреагировала на обвинения бывшего партнёра Гийома Сизерона в клевете.

«Его публичные заявления отражают характер наших отношений: он использует те же аргументы, что и раньше, чтобы принизить мой голос и дискредитировать меня.

И когда женщины говорят о таком, почти всегда есть последствия – наказывают тех, кто высказывается, а не тех, кто совершает насилие», — приводит слова Пападакис Le Figaro.

Ранее Сизерон назвал книгу Пападакис «клеветнической кампанией», направленной против него. С 2025 года Гийом выступает в паре с Лоранс Фурнье Бодри.