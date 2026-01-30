Скидки
«Шантажом никто не добивался хороших результатов». Роднина — о словах матери Костылевой

Трёхкратная олимпийская чемпионка, 10-кратная чемпионка мира в парном катании, ныне депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала на слова Ирины Костылевой, матери фигуристки Елены Костылевой, которая выразила недовольство судейством на российских турнирах и допустила, что дочь может сменить спортивное гражданство.

«Являются ли заявления матери Костылевой бредом? Вы сами дали оценку её словам. Шантажом ещё никогда никто не добивался хороших результатов. Если она видит своё счастье в том, чтобы использовать ребёнка в своих интересах, бог ей судья. Это характеризует её моральный облик», — приводит слова Родниной RT.

