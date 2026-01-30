Александра Трусова исполнила четверной лутц на тренировке перед ЧРПП-2026

Серебряный призёр Олимпиады-2022 фигуристка Александра Трусова в социальных сетях поделилась видео с тренировки перед чемпионатом России по прыжкам, где показала, что восстановила четверной лутц. Спортсменка исполнила элемент со степ-аутом на приземлении.

Трусова вышла замуж за Макара Игнатова в августе 2024 года. Фигурист сделал ей предложение руки и сердца в июне 2024 года. Это случилось в Санкт-Петербурге на фоне разведённого моста. В начале апреля фигуристы провели гендер-пати, на которой стало известно, что будущие родители ожидают мальчика. 6 августа 2025 года у пары родился сын. В январе Александра объявила, что возвращается в спорт.