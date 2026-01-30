Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Александра Трусова исполнила четверной лутц на тренировке перед ЧРПП-2026

Александра Трусова исполнила четверной лутц на тренировке перед ЧРПП-2026
Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады-2022 фигуристка Александра Трусова в социальных сетях поделилась видео с тренировки перед чемпионатом России по прыжкам, где показала, что восстановила четверной лутц. Спортсменка исполнила элемент со степ-аутом на приземлении.

Трусова вышла замуж за Макара Игнатова в августе 2024 года. Фигурист сделал ей предложение руки и сердца в июне 2024 года. Это случилось в Санкт-Петербурге на фоне разведённого моста. В начале апреля фигуристы провели гендер-пати, на которой стало известно, что будущие родители ожидают мальчика. 6 августа 2025 года у пары родился сын. В январе Александра объявила, что возвращается в спорт.

Материалы по теме
«Саша Трусова — просто отличный капитан!» Интервью с юным талантом из группы Мишина
Эксклюзив
«Саша Трусова — просто отличный капитан!» Интервью с юным талантом из группы Мишина
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android