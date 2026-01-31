Шоу «Ледниковый период» 2026, выпуск от 31 января: где смотреть онлайн, во сколько начало

В субботу, 31 января, состоится премьера второго выпуска шоу «Ледниковый период». Смотреть шоу можно в эфире Первого канала и на сайте 1tv.ru. Начало передачи — в 18:20 мск, сразу после вечернего выпуска новостей.
Все партнёрши в сезоне являются профессиональными фигуристками. Лидерами первого выпуска стали Татьяна Тотьмянина и Фёдор Федотов. За технику они получили от судей 6,00, а за артистизм 5,98. Общий балл — 11,98.
В 2024 году состоялся «Народный Ледниковый период», в котором к участию приглашались все желающие. Победителями стали две пары — Татьяна Волосожар с Борисом Крестиным, а также Дина Аверина с Дмитрием Соловьёвым.