Чемпионат России по прыжкам — 2026: во сколько начало, где смотреть 1-й день соревнований

Сегодня, 31 января, стартует первый соревновательный день чемпионата России по прыжкам — 2026. В турнире примут участие одиночники — мужчины и женщины, а также спортивные пары. Соревнование пройдёт в Москве и продлится два дня — 31 января и 1 февраля.

Турнир покажет официальный сайт Первого канала. Начало трансляции запланировано на 14:00 мск. Турнир откроют соревнования мужчин в 1/4 финала.

На чемпионате России по прыжкам — 2026 пройдут состязания в личном зачёте, а также в формате дуэтов. Командный турнир в этом году проводиться не будет.

В этом сезоне чемпионат России по прыжкам примечателен участием в нём известных фигуристок Камилы Валиевой и Александры Трусовой, возобновивших карьеру после перерыва.