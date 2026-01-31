«Кайфую от процесса». Валиева — о своём возвращении и новом тренерском штабе

Российская фигуристка Камила Валиева, которая после окончания дисквалификации из-за нарушения антидопинговых правил впервые примет участие в соревнованиях, заявила, что довольна новым тренерским штабом. Дебютным после перерыва турниром для фигуристки станет чемпионат России по прыжкам, который пройдёт 31 января и 1 февраля в Москве.

19-летняя Валиева вернулась к тренировкам в октябре 2025 года, с 25 декабря 2025 года она официально имеет право выступать на соревнованиях. Ранее стало известно, что она покинула тренерский штаб Этери Тутберидзе и продолжит карьеру в группе Светланы Соколовской.

«Я безумно счастлива, что возвращаюсь, что смогу выйти на соревновательный лёд, увидеть всех ребят и, самое главное, почувствовать соревновательную публику. Я кайфую от процесса, кайфую от взаимодействия с новым тренерским штабом. У меня какая-то невероятная любовь к спорту, к фигурному катанию, она будто усилилась за эти четыре года.

Хочется выходить, потому что я люблю фигурное катание всем сердцем, всей душой – это самая главная мотивация», — сказала Валиева в эфире Первого канала.