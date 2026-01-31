«Я в шоке, меня штырит». Трусова — после попытки исполнения четверного лутца перед ЧРПП

Серебряный призёр Олимпиады — 2022 российская фигуристка Александра Трусова поделилась эмоциями от исполненного впервые после рождения сына четверного прыжка, видео исполнения которого опубликовала днём ранее.

«У нас остался один день до прыжкового турнира, прошла тренировка. Я на ней со второй попытки выехала четверной лутц. Я, честно говоря, в шоке, вообще все в шоке были, мне кажется.

Я зашла чисто попробовать – прыжковый турнир, мне захотелось, тройные были хорошие. Я в шоке, меня штырит, я не знаю, как завтра буду выступать, потому что это непередаваемые ощущения.

Это то, почему невозможно закончить. Лично мне. Потому что это ощущение больше нигде и никогда не повторить, которое при выезде с четверного прыжка. С четверного, тройной – это не то же самое. Когда выезжаешь четверной, это совершенно другое», — сказала Трусова в видео, опубликованном в её телеграм-канале.

Трусова родила сына Михаила 6 августа 2025 года. Позднее она объявила о намерении вернуться в профессиональный спорт. 31 января и 1 февраля она примет участие в чемпионате России по прыжкам.