Мишина и Галлямов сделали четверной выброс на тренировке перед ЧРПП-2026

Двукратные бронзовые призёры Олимпийских игр — 2022, чемпионы мира по фигурному катанию Анастасия Мишина и Александр Галлямов исполнили четверной выброс на тренировке перед чемпионатом России по прыжкам. Об этом свидетельствует видео, опубликованное в официальном телеграм-канале Первого канала.

Данный элемент считается редким и наиболее сложным для этой дисциплины фигурного катания. На текущий момент на официальных взрослых соревнованиях его выполняют только россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Чемпионат России по прыжкам пройдёт в Москве 31 января и 1 февраля. В нём состоятся соревнования мужчин, женщин, спортивных пар, а также дуэтов, составленных из фигуристов-одиночников.