Фигурное катание

Валиева выступит перед матчами «Шанхайских Драконов», которые пройдут в Китае
Комментарии

Российская фигуристка Камила Валиева выступит перед матчами клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Шанхайские Драконы», которые состоятся в марте 2026 года в Китае в рамках проекта KHL World Games. Об этом сообщила пресс-служба КХЛ.

«Шанхайские Драконы» примут на арене Oriental Sports Center (Шанхай) новосибирскую «Сибирь» (5 марта) и «Барыс» из Астаны (7 марта).

19-летняя Валиева вернулась к тренировкам после окончания дисквалификации из-за нарушения антидопинговых правил в октябре 2025 года, с 25 декабря 2025 года она официально имеет право выступать на соревнованиях. Ранее стало известно, что она покинула тренерский штаб Этери Тутберидзе и продолжит карьеру в группе Светланы Соколовской.

Ранее, до 2020 года, хоккейный клуб из Шанхая проводил домашние матчи в разных городах Китая, позднее переехав в подмосковный город Мытищи. На текущий момент клуб базируется в Санкт-Петербурге. После 51 игры в сезоне-2025/2026 КХЛ «Шанхайские Драконы» имеют в активе 47 очков и находятся на девятой строчке Западной конференции.

