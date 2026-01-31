Стали известны полуфиналисты чемпионата России по прыжкам — 2026 среди мужчин

Сегодня, 31 января, проходит первый день чемпионата России по прыжкам — 2026. Соревнования открыл турнир среди мужчин, состоялся четвертьфинальный раунд.

В полуфинальную стадию прошли шесть из 12 спортсменов с наилучшим результатом. В стадии 1/4 финала одиночники должны были исполнить два прыжка, а также один каскад из двух прыжков.

Чемпионат России по прыжкам. Личный турнир. Четвертьфинал, мужчины. Итоговые результаты

1. Владислав Дикиджи — 49,80 (4Lz-3A, 4Lz, 4S).

2. Никита Сарновский — 48,63 (4Lo, 4F, 4Lz-3A).

3. Николай Угожаев — 46,85 (4Lz-3A, 4F, 4Lz).

4. Глеб Лутфуллин — 45,20 (4Lo, 4S, 4S-3A).

5. Григорий Фёдоров — 42,33 (4Lz, 3A-3A, 4F).

6. Матвей Ветлугин — 40,10 (4Lo, 4F-2A, 4F).

7. Макар Игнатов — 40,01 (4Lo-3S, 4S, 4Lo).

8. Андрей Мозалёв — 38,64 (4F, 4T-3S, 4T).

9. Роман Савосин — 38,11 (4T-3F, 4S, 4T).

10. Евгений Семененко — 36,86 (4Lo, 4S, 3A-3A).

11. Марк Кондратюк — 36,84 (3A-3A, 4Lz, 4S).

12. Артур Даниелян — 23,89 (3A-2A, 4S, 3A).

Таким образом, в полуфинальной стадии выступят Владислав Дикиджи, Никита Сарновский, Николай Угожаев, Глеб Лутфуллин, Григорий Фёдоров и Матвей Ветлугин.