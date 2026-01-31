Скидки
Фигурное катание

Камила Валиева исполнила четверной тулуп на своём первом после возвращения турнире

Комментарии

Российская фигуристка Камила Валиева на своём первом после окончания дисквалификации из-за нарушения антидопинговых правил турнире исполнила сольный четверной тулуп. Спортсменка принимает участие в чемпионате России по прыжкам.

Во время своего выступления в четвертьфинальном раунде Валиева, помимо четверного тулупа, исполнила каскад из тройных лутца и сальхова, сольный тройной лутц с небольшой помаркой, а также сольный тройной флип. За исполненные прыжки фигуристка суммарно получила 29,28 балла.

19-летняя Валиева вернулась к тренировкам в октябре 2025 года, с 25 декабря 2025 года она официально имеет право выступать на соревнованиях. Ранее стало известно, что она покинула тренерский штаб Этери Тутберидзе и продолжит карьеру в группе Светланы Соколовской.

Девушки в четвертьфинале должны исполнить два сольных прыжка и один каскад. На исполнение элементов даётся 1 минута 15 секунд. В полуфинал пройдут шесть спортсменок с наилучшим результатом.

