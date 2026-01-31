Скидки
«Лучшее, что произошло в моей жизни». Камила Валиева — после выступления на ЧРПП-2026

Российская фигуристка Камила Валиева, возобновившая карьеру после окончания дисквалификации из-за нарушения антидопинговых правил и исполнившая на чемпионате России по прыжкам четверной тулуп, положительно оценила свои эмоции после выступления.

«Я хочу сказать огромное спасибо всем зрителям, всем болельщикам, кто болел и верил, — и ура, наконец-то я тут, спасибо большое за поддержку. Ощущения потрясающие, мне кажется, это лучшее, что произошло в моей жизни за это время. Я очень люблю этот вид спорта и эту атмосферу», — сказала Валиева в эфире Первого канала.

19-летняя Валиева вернулась к тренировкам в октябре 2025 года, с 25 декабря 2025 года она официально имеет право выступать на соревнованиях. Ранее стало известно, что она покинула тренерский штаб Этери Тутберидзе и продолжит карьеру в группе Светланы Соколовской.

