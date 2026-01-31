Александра Трусова не прошла в полуфинал чемпионата России по прыжкам — 2026

Серебряный призёр Олимпиады-2022 фигуристка Александра Трусова выступила на чемпионате России по прыжкам — 2026, который стал первым для неё турниром после возвращения на соревнования после рождения ребёнка.

Во время выступления в четвертьфинальной стадии фигуристка исполнила каскад из тройного лутца, ойлера и сальхова, приземлила «на минус» тройной флип, выполнила сольный тройной лутц и сделала бабочку на двойном лутце.

Фигуристка получила от судей 22,77 балла, что не позволило ей войти в шестёрку лучших спортсменок и выйти в полуфинальную стадию турнира.

Девушки в четвертьфинале должны исполнить два сольных прыжка и один каскад. На исполнение элементов даётся 1 минута 15 секунд.

6 августа 2025 года Трусова родила сына Михаила. Ранее она заявила, что продолжит карьеру в штабе Этери Тутберидзе.