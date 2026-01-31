Михаил Коляда впервые стал отцом

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 в командном соревновании и бронзовый призёр чемпионата мира – 2018 российский фигурист, а ныне комментатор, тренер и эксперт Михаил Коляда и его супруга Дарья Беклемищева (бывшая фигуристка) впервые стали родителями.

О том, что у фигуриста родился первенец, сообщил в первый день чемпионата России по прыжкам – 2026 комментатор Василий Соловьёв, который поздравил его в прямом эфире Первого канала. На поздравления Коляда ответил благодарностью. Пол ребёнка раскрывать не стали.

