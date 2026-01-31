Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Михаил Коляда впервые стал отцом

Михаил Коляда впервые стал отцом
Комментарии

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 в командном соревновании и бронзовый призёр чемпионата мира – 2018 российский фигурист, а ныне комментатор, тренер и эксперт Михаил Коляда и его супруга Дарья Беклемищева (бывшая фигуристка) впервые стали родителями.

О том, что у фигуриста родился первенец, сообщил в первый день чемпионата России по прыжкам – 2026 комментатор Василий Соловьёв, который поздравил его в прямом эфире Первого канала. На поздравления Коляда ответил благодарностью. Пол ребёнка раскрывать не стали.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию первого дня чемпионата России – 2026 по прыжкам. Соревнования проходят в Москве.

Материалы по теме
Валиева триумфально вернулась! Четверной тулуп дал ей путёвку в 1/2 ЧР по прыжкам LIVE
Live
Валиева триумфально вернулась! Четверной тулуп дал ей путёвку в 1/2 ЧР по прыжкам LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android