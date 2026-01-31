Определились полуфиналистки чемпионата России по прыжкам — 2026 среди женщин

Сегодня, 31 января, проходит первый день чемпионата России по прыжкам — 2026. Соревнования продолжил личный турнир среди женщин, состоялся четвертьфинальный раунд.

В полуфинальную стадию прошли 6 из 10 спортсменок с наилучшим результатом. В стадии 1/4 финала одиночницы должны были исполнить два сольных прыжка и один каскад. На исполнение давалась 1 минута 15 секунд.

Чемпионат России по прыжкам. Личный турнир. Четвертьфинал, женщины. Итоговые результаты

1. Алиса Двоеглазова — 34,49 (4T, 4Lz-3S, 3Lz).

2. Мария Захарова — 34,38 (4T-3S, 4T, 3Lz).

3. Дина Хуснутдинова — 30,21 (3A, 3Lz, 3A-3A).

4. Камила Валиева — 29.28 (4T, 3Lz-3S, 3Lz).

5. Дарья Садкова — 26,56 (4T, 3Lz, 3Lz-3S).

6. Софья Муравьёва — 26,18 (3Lz-3S, 3F, 3Lz).

7. Мария Елисова — 25,51 (3А-3S, 3A, 3Lz).

8. Камилла Нелюбова — 24,76 (3А-3S, 3Lz, 3F).

9. Александра Трусова — 22,77 (3Lz-3S, 3F, 3Lz).

10. Анна Фролова — 19,81 (3Lz-3T, 3F, 3Lo).

Таким образом, в полуфинале турнира среди женщин выступят Алиса Двоеглазова, Мария Захарова, Дина Хуснутдинова, Камила Валиева, Дарья Садкова и Софья Муравьёва.