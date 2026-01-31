Скидки
Валиева с Кондратюком заняли последнее место в первом раунде турнира дуэтов на ЧРПП

Комментарии

Российская фигуристка Камила Валиева вместе с чемпионом России и Европы Марком Кондратюком заняли последнее место в первом раунде турнира дуэтов на чемпионате России по прыжкам — 2026.

В первом раунде каждый из двух спортсменов должен был исполнить по два сольных прыжка. Обязательное условие — два тройных и два четверных прыжка. Также фигуристы должны исполнить по два каскада из двух прыжков. У каждого — по одной попытке.

Камила Валиева с помаркой исполнила четверной тулуп, приземлила каскад из тройного лутца и тройного сальхова и сделала сольный лутц только двойным. Марк Кондратюк сделал секрецию из двух тройных акселей, исполнил сольный тройной аксель и приземлил четверной сальхов в степ-аут.

Фигуристы за выступление получили от судей 52,17 балла и завершили первый раунд на шестом месте. Они продолжат борьбу во втором раунде.

Фигурное катание. Чемпионат России по прыжкам — 2026. Турнир дуэтов. Первый раунд

1. Софья Муравьёва (3Lz-3F, 3F, 3Lz) и Евгений Семененко (4Lo, 3A-3A, 4S) — 70,52.
2. Алиса Двоеглазова (4T-3S, 4Lz, 3Lz) и Андрей Мозалёв (4T-3S, 4T, 3А) — 69,64.
3. Мария Захарова (4Т-3S, 3Lz, 3F) и Владислав Дикиджи (4Lz, 4Lz-3A, 4S) — 66.09.
4. Александра Трусова (2Lz, 3Lz-3S, 3Lz) и Макар Игнатов (4Lo-3S, 4S, 4Lo) — 59,07.
5. Анна Фролова (3Lz-3T, 3F, 3Lz) и Матвей Ветлугин (4Lo, 4F-2A, 4F) — 54,17.
6. Камила Валиева (4T, 3Lz-3S, 2Lz) и Марк Кондратюк (3A-3A, 3A, 4S) — 52,17.

