Алиса Двоеглазова и Андрей Мозалёв выиграли золото ЧР по прыжкам в дуэтах

Фигуристы Андрей Мозалёв и Алиса Двоеглазова стали победителями в соревнованиях дуэтов на чемпионате России по прыжкам — 2026. Судьи оценили их выступления на 131,49 балла. Второе место досталось тандему Софьи Муравьёвой и Евгений Семененко (116,23 балла), а тройку сильнейших замкнули Марии Захарова и Владислав Дикиджи (97,84).
Фигурное катание. Чемпионат России по прыжкам — 2026. Турнир дуэтов:
1. Алиса Двоеглазова и Андрей Мозалёв — 131,49 балла.
2. Софья Муравьёва и Евгений Семененко — 116,23.
3. Мария Захарова и Владислав Дикиджи — 97,84.
4. Анна Фролова и Матвей Ветлугин — 95,72.
5. Александра Игнатова (Трусова) и Макар Игнатов — 85,46.
6. Камила Валиева и Марк Кондратюк — 77,22.