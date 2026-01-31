Алиса Двоеглазова и Андрей Мозалёв выиграли золото ЧР по прыжкам в дуэтах

Фигуристы Андрей Мозалёв и Алиса Двоеглазова стали победителями в соревнованиях дуэтов на чемпионате России по прыжкам — 2026. Судьи оценили их выступления на 131,49 балла. Второе место досталось тандему Софьи Муравьёвой и Евгений Семененко (116,23 балла), а тройку сильнейших замкнули Марии Захарова и Владислав Дикиджи (97,84).

Фигурное катание. Чемпионат России по прыжкам — 2026. Турнир дуэтов:

1. Алиса Двоеглазова и Андрей Мозалёв — 131,49 балла.

2. Софья Муравьёва и Евгений Семененко — 116,23.

3. Мария Захарова и Владислав Дикиджи — 97,84.

4. Анна Фролова и Матвей Ветлугин — 95,72.

5. Александра Игнатова (Трусова) и Макар Игнатов — 85,46.

6. Камила Валиева и Марк Кондратюк — 77,22.