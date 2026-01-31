Муравьёва и Семененко отреагировали на серебро чемпионата России по прыжкам в дуэте

Российские фигуристы Софья Муравьёва и Евгений Семененко поделились впечатлениями после завоевания серебряных медалей чемпионата России – 2026 по прыжкам. Муравьёва и Семененко выиграли серебро в соревнованиях дуэтов, набрав 116,23 балла. Победу в данном виде соревнований одержали Алиса Двоеглазова и Андрей Мозалёв (131,49 балла).

Муравьёва: Нам сказали в день анонса, что мы в дуэте. Мы подумали, что это командный турнир и мы будем просто в одной команде, а потом оказалось, что мы – дуэт. Я сказала: «Жень, тебе не повезло» (улыбается).

Семененко: Ага, так «не повезло», что заняли второе место (смеётся).

Мы упорно тренировались, много репетировали на тренировках. По счастливым обстоятельствам мы тренируемся в одной группе, и у нас была возможность прорепетировать раунды, – передаёт слова Муравьёвой и Семененко корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.