Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Муравьёва и Семененко отреагировали на серебро чемпионата России по прыжкам в дуэте

Муравьёва и Семененко отреагировали на серебро чемпионата России по прыжкам в дуэте
Комментарии

Российские фигуристы Софья Муравьёва и Евгений Семененко поделились впечатлениями после завоевания серебряных медалей чемпионата России – 2026 по прыжкам. Муравьёва и Семененко выиграли серебро в соревнованиях дуэтов, набрав 116,23 балла. Победу в данном виде соревнований одержали Алиса Двоеглазова и Андрей Мозалёв (131,49 балла).

Муравьёва: Нам сказали в день анонса, что мы в дуэте. Мы подумали, что это командный турнир и мы будем просто в одной команде, а потом оказалось, что мы – дуэт. Я сказала: «Жень, тебе не повезло» (улыбается).

Семененко: Ага, так «не повезло», что заняли второе место (смеётся).

Мы упорно тренировались, много репетировали на тренировках. По счастливым обстоятельствам мы тренируемся в одной группе, и у нас была возможность прорепетировать раунды, – передаёт слова Муравьёвой и Семененко корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Материалы по теме
Мозалёв и Двоеглазова стали чемпионами России по прыжкам. А Валиева громко вернулась!
Мозалёв и Двоеглазова стали чемпионами России по прыжкам. А Валиева громко вернулась!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android