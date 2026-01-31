Скидки
«Большое уважение!» Семененко поблагодарил Муравьёву за каскад на ЧР по прыжкам

Фигуристы Евгений Семененко и Софья Муравьёва оценили своё участие в соревнованиях дуэтов на чемпионате России по прыжкам — 2026. Они заняли второе место.

Семененко: За каскад лутц-ойлер-флип большое уважение! Я рекомендовал делать лутц-ойлер-сальхов, чтобы наверняка. Это хорошая черта характера – всё равно пойти и по-своему сделать. Рядом проезжал, смотрю – просто потрясающий каскад (улыбается).

Муравьёва: Как выбирали тактику на раунды? Мы между собой сначала решили, потом посоветовались с тренерами, всё было одобрено.

Семененко: Всех держим в курсе, и друг друга, и тренеров. Ставка была на чистоту? Безусловно, – передаёт слова Муравьёвой и Семененко корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

