Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Старость приходит». Дикиджи — о турнире дуэтов на чемпионате России по прыжкам

«Старость приходит». Дикиджи — о турнире дуэтов на чемпионате России по прыжкам
Комментарии

Чемпион России (2025) по фигурному катанию Владислав Дикиджи поделился впечатлениями после выступления в турнире дуэтов чемпионата России – 2026 по прыжкам. Дикиджи в дуэте с Марией Захаровой занял третье место в данном виде программы соревнований (97,84 балла).

«Был всплеск адреналина после личного турнира, а потом мы уходим – нужно выждать полтора часа и какой-то спад уже идёт под начало, ноги забиваются, тело говорит: «Не хочу». Тяжело было. Честно говоря, нам главное было просто сработаться и показать, что мы можем. Постараться по крайней мере, мы на славу постарались, мы молодцы, довольны результатом.

Мы связались, прикинули план, что как делать нам, и вышли вчера, прыгали. У нас было, наверное, 35 минут на совместные тренировки, сегодня были сольные тренировки отдельные. Я напрыгивал четверной тулуп, думал, что мы будем прыгать совместный параллельный, но, к сожалению, сил у меня уже не хватило, Мария была полностью за исполнение этого элемента, но меня не хватило. Не лучшие годы мои, старость, она приходит, чуть-чуть, не смог я, к сожалению», – передаёт слова Дикиджи корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Материалы по теме
Мозалёв и Двоеглазова стали чемпионами России по прыжкам. А Валиева громко вернулась!
Мозалёв и Двоеглазова стали чемпионами России по прыжкам. А Валиева громко вернулась!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android