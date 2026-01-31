«Старость приходит». Дикиджи — о турнире дуэтов на чемпионате России по прыжкам

Чемпион России (2025) по фигурному катанию Владислав Дикиджи поделился впечатлениями после выступления в турнире дуэтов чемпионата России – 2026 по прыжкам. Дикиджи в дуэте с Марией Захаровой занял третье место в данном виде программы соревнований (97,84 балла).

«Был всплеск адреналина после личного турнира, а потом мы уходим – нужно выждать полтора часа и какой-то спад уже идёт под начало, ноги забиваются, тело говорит: «Не хочу». Тяжело было. Честно говоря, нам главное было просто сработаться и показать, что мы можем. Постараться по крайней мере, мы на славу постарались, мы молодцы, довольны результатом.

Мы связались, прикинули план, что как делать нам, и вышли вчера, прыгали. У нас было, наверное, 35 минут на совместные тренировки, сегодня были сольные тренировки отдельные. Я напрыгивал четверной тулуп, думал, что мы будем прыгать совместный параллельный, но, к сожалению, сил у меня уже не хватило, Мария была полностью за исполнение этого элемента, но меня не хватило. Не лучшие годы мои, старость, она приходит, чуть-чуть, не смог я, к сожалению», – передаёт слова Дикиджи корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.