Главная Фигурное катание Новости

Мария Захарова высказалась о турнире дуэтов на чемпионате России по прыжкам

Российская фигуристка Мария Захарова оценила выступление в соревнованиях дуэтов на чемпионате России по прыжкам — 2026, где выступала в паре с Владиславом Дикиджи. Они заняли итоговое третье место, победу одержали фигуристы Алиса Двоеглазова и Андрей Мозалёв.

«Чувствовала усталость после личного турнира, я сидела и думала, может, Влад там за меня поотдувается (улыбается). Это что-то новое, прикольное, нужно продолжать это делать, но, если бы нам дали побольше времени для того, чтобы мы скатались, было бы, конечно, лучше», – передаёт слова Захаровой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

