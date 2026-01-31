Скидки
Фигурное катание

Софья Муравьёва ответила, как идёт восстановление тройного акселя

Софья Муравьёва ответила, как идёт восстановление тройного акселя
Комментарии

Российская фигуристка Софья Муравьёва рассказала о восстановлении прыжка ультра-си — тройного акселя. В соревнованиях дуэтов на чемпионате России по прыжкам — 2026 Софья Муравьёва принимала участие в паре с Евгением Семененко. Они заняли второе место.

«Как дела с тройными акселем? Он то получается, то не получается. На разминке был в степаут. Я приехала сюда, и он у меня не получался, на тренировке он стал чуть получше, я с чистых падала, в «кушку», – передаёт слова Муравьёвой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Софья Муравьёва — серебряный (2024) и бронзовый (2023) призёр чемпионатов России.

