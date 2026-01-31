Скидки
«Вижу динамику, был просто поражён». Семененко – о тройном акселе Муравьёвой

«Вижу динамику, был просто поражён». Семененко – о тройном акселе Муравьёвой
Двукратный чемпион России в одиночном катании Евгений Семененко рассказал, какие эмоции испытал после того как Софья Муравьёва прыгнула тройной аксель во время чемпионата России – 2026 по прыжкам.

«Я вижу у неё динамику исполнения тройного акселя, я был просто поражён – буквально за несколько дней до прибытия в Москву на последних тренировках в Питере насколько она прибавила. Даже перед обычным чемпионатом России в декабре – небо и земля, настолько она собралась на этот турнир. В дуэтах мы, как минимум, получили результат», – передаёт слова Семененко корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

