Семененко высказался о неудаче в личном турнире на чемпионате России по прыжкам

Фигурист Евгений Семененко оценил своё выступление на чемпионате России по прыжкам — 2026 в личном турнире.

«Подкис чуть-чуть после личного турнира – не прицепи я ко второму риттбергеру аксель, он там и не планировался. Когда выехал с риттбергера, подумал – ну попробую (улыбается). Получилось, но мне показалось, что там на отрицательное GOE пошло, а это на каскаде – это плохо. И если бы я там не прицепил этот аксель, возможно, я бы ещё завтра выступал, но как есть.

Потом я уже мудрил. Сразу в голове миллионы вариантов прокручивались. Первый и второй прыжок подвели. Но зато рад, что ситуация компенсировалась таким хорошим выступлением с Соней», – передаёт слова Семененко корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

