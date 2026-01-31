Чемпионат России по прыжкам — 2026: результаты на 31 января

Сегодня, 31 января, стартовал чемпионат России по прыжкам — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами первого соревновательного дня.

Фигурное катание. Чемпионат России по прыжкам — 2026. Турнир дуэтов:

1. Алиса Двоеглазова и Андрей Мозалёв — 131,49 балла.

2. Софья Муравьёва и Евгений Семененко — 116,23.

3. Мария Захарова и Владислав Дикиджи — 97,84.

4. Анна Фролова и Матвей Ветлугин — 95,72.

5. Александра Игнатова (Трусова) и Макар Игнатов — 85,46.

6. Камила Валиева и Марк Кондратюк — 77,22.

Личный турнир. 1/4 финала, мужчины:

1. Владислав Дикиджи — 49,80.

2. Никита Сарновский — 48,63.

3. Николай Угожаев — 46,85.

4. Глеб Лутфуллин — 45,20.

5. Григорий Фёдоров — 42,33.

6. Матвей Ветлугин — 40,10.

Личный турнир. 1/4 финала, женщины:

1. Алиса Двоеглазова — 34,49.

2. Мария Захарова — 34,38.

3. Дина Хуснутдинова — 30,21.

4. Камила Валиева — 29.28.

5. Дарья Садкова — 26,56.

6. Софья Муравьёва — 26,18.